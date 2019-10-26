وزيرة السياحة تكشف زيادة السياحة اليابانية الوافدة لمصر خلال العام الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، هيرومي تاجاوا رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات السياحة والسفر اليابانية، خلال مشاركتها في فعاليات معرض اليابان الدولي للسياحة والسفر، المنعقد خلال الفتـرة من 24 إلى 27 أكتوبر الجاري في مدينة أوساكا اليابانية.

حضر اللقاء المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، والوزير مفوض حاتم النشار نائب رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية باليابان، ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الياباني لوكلاء السياحة والسفر، ورئيس مجلس الترويج للسياحة الخارجية باليابان، ورئيس الاتحاد الياباني لوكلاء السياحة والسفر.

وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون المختلفة لدفع مزيد من الحركة الوافدة من اليابان الي مصر خلال الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء أكد هيرومي تاجاوا رئيس الاتحاد الياباني لوكلاء السياحة والسفر، أن مصر تعد أحد المقاصد السياحية الهامة التي يسعى الاتحاد الي تنظيم رحلات سياحية إليها، مشيرا إلى أن السائح الياباني لديه اهتمام كبير بالسياحة الثقافية وبزيارة الأماكن الأثرية في مصر.

وأعرب رئيس شركات السياحة اليابانية، عن تطلعه لمعرفة الجديد عن قطاع السياحة في مصر، والتعاون مع وزارة السياحة خلال الفترة القادمة بصورة أكبر لزيادة أعداد السائحين اليابانيين إلى مصر.

ومن جانبها أكدت وزيرة السياحة، عمق العلاقات بين مصر واليابان، لافتة الى أن هناك العديد من أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات ومشروعات عديدة، ومنها المتحف المصري الكبير الذي يتم بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (الچايكا) والمقرر افتتاحه العام المقبل.

ودعت الوزيرة، بحسب بيان، الاتحاد لتنظيم رحلات من اليابان لزيارة المتحف بعد افتتاحه، لافتة إلى موقعه المتفرد بجوار الأهرامات، بالإضافة إلى وجود مطار سفنكس بالقرب منه، مما يتيح الفرصة لتنظيم برامج سياحية تمزج بين زيارة المتحف وزيارة مقاصد سياحية أخرى.

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وأشارت إلى إمكانية تعزيز التعاون بين الوزارة واتحاد شركات السياحة والسفر اليابانية، لدفع مزيد من السياحة اليابانية إلى مصر ومنها الحملات الترويجية المشتركة Co-marketing، وبرنامج تحفيز الطيران الجديد الذي أطلقته الوزارة في نوفمبر الماضي.

وقالت الوزيرة، إن مصر ترحب بالسائحين من كافة دول العالم، خاصة بعد الزيادة الملحوظة التي تشهدها حركة السياحة إلى مصر بصفة عامة، بالإضافة إلى زيادة السياحة اليابانية الوافدة الى مصر بنسبة 38.2% خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر ٢٠١٩ عن مثيلتها العام الماضي، لافتة إلى أن أهم المدن اليابانية المصدرة للسياحة إلى مصر هي طوكيو تليها أوساكا ثم هوكايدو.

وأشارت الوزيرة، إلى حرص الوزارة على المشاركة في فعاليات معرض اليابان الدولي للسياحة والسفر، والذي يقام لأول مرة في اوساكا ويعد واحدا من أهم المعارض السياحية الدولية.

وأكدت الوزيرة، على الاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به مصر، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على الاستثمار في المجال الأمني، لافتة إلى قرار الحكومة البريطانية الذي صدر الثلاثاء الماضي برفع قيود الرحلات الجوية على مطار شرم الشيخ.

وقالت الوزيرة، إن الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، كانت قد استضافت وفد ضم 10 من ممثلي الجاتا وشركات السياحة اليابانية، رافقهم وفدا إعلاميا يابانيا في فبراير الماضي في رحلة تعريفية الى مصر زاروا خلالها مناطق سياحية كثيرة شملت القاهرة والإسكندرية والأقصر وشرم الشيخ والغردقة.

كما استضافت وزارة السياحة العام الماضي مجموعة من الشباب الياباني من مقاطعات هيروشيما واوكاياما وإهيمي اليابانية، والذين تضرروا من جراء الفيضانات التي اجتاحت اليابان في يوليو ٢٠١٨، وذلك فى إطار حرص الحكومة المصرية على مؤازرة الشعب الياباني، وفي إطار العلاقات الوطيدة بين البلدين.

وفي نهاية اللقاء، دعت الوزيرة رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات السياحة والسفر اليابانية إلى زيارة مصر، وقدمت له هدية تذكارية.​