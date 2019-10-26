محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
وصل إلى القاهرة بعد ظهر اليوم، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية البحرين في زيارة إلى مصر تستغرق يوما واحدا.
وكان الشيخ خالد قد ترأس وفد مملكة البحرين في أعمال القمة الثامنة عشرة لحركة عدم الانحياز والتي عقدت على مدار يومين بمدينة باكو في جمهورية أذربيجان يومي 25 و26 أكتوبر الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية البحرين يصل القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.