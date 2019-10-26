أخبار مصر

وزير خارجية البحرين يصل القاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

وصل إلى القاهرة بعد ظهر اليوم، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية البحرين في زيارة إلى مصر تستغرق يوما واحدا.

وكان الشيخ خالد قد ترأس وفد مملكة البحرين في أعمال القمة الثامنة عشرة لحركة عدم الانحياز والتي عقدت على مدار يومين بمدينة باكو في جمهورية أذربيجان يومي 25 و26 أكتوبر الحالي.​

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