الإنتاج الحربى يدشن مجمعا صناعيا للمركبات الكهربائية الثلاثاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
يدشن الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى الثلاثاء المقبل، المجمع الصناعى للمركبات الكهربائية، حيث يبدأ بمشروع توطين الأتوبيسات الكهربائية في مصر بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية، بحضور العديد من الشخصيات العامة المصرية، والسفير الصيني بالقاهرة، بالإضافة إلى وفد صيني رفيع المستوى.
ويشهد الاحتفال بتوطين الأتوبيسات الكهربائية في مصر، الإعلان عن وصول نماذج المركبات الكهربائية للتصنيع المشترك بين وزارة الإنتاج الحربي، ممثلة في مصنع 200 الحربي، وشركة فوتون الصينية، وشركي IMUT المصرية.
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