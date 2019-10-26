محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عنصر إجرامي لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة قبل ترويجه كمية من مخدر الفودو بمنطقة عين شمس. كانت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط عنصر إجرامي، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، مسجل خطر "فرض سيطرة"، سبق اتهامه في 21 قضية آخرهم قضية "مخدرات"، حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته كمية من مخدر الفودو وزنت 2,245 كيلو جرام- مبلغ مالي. بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر "ديلر" عين شمس سقط بـ 2 كيلو "فودو" في قبضة مباحث القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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