ضبط 25 تشكيلا عصابيا و3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات أمنية لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله.

وأسفرت الجهود خلال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (114 متهم) وبحوزتهم 37 قطعة أسلحة نارية، 10 قطع سلاح أبيض.

وضُبط 33 قضية اتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو 4,685 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، 2,250 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 316 جرام لمخدر الهيروين، 30 جرام لمخدر الإستروكس، 344 قرص مخدر، تنفيذ 5431 حكم قضائي متنوع، ضبط 1506 قضية متنوعة أخرى.

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وضُبط في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة 679 قطعة سلاح ناري عبارة عن "جرينوف، 113 بندقية آلية، 117 بندقية "مششخنة، غير مششخنة"، 50 طبنجة، 398 فرد محلي الصنع، 2959 طلقة مختلفة الأعيرة، 1637 قطعة سلاح أبيض".

كما تم ضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، وبداخلهم 6 مسدس، 6 فرد محلي الصنع، 50 طلقة مختلفة الأعيرة، 4 خزينة، أدوات وأجزاء التصنيع، كما نفذت الأجهزة الأمنية 454052 حكم قضائي.

وأثمرت الجهود في مجال التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة عن ضبط 25 تشكيلاً عصابياً ضموا 83 متهماً، ارتكبوا 105 حادث سرقة متنوع، 249 قضية أحداث، إعادة 25 سيارة مُبلغ بسرقتها، كشف غموض 46 حادث أبرزها "قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة) وضبط مرتكبيها بإجمالي 91 متهماً.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.