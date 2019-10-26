بقيمة 51 مليون جنيه.. ضبط 71 ألف قضية سرقة كهرباء خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت شرطة الكهرباء حملاتها الأمنية، ونجحت في ضبط 71157 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد خلال أسبوع. وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد "51,825,651" مليون جنيه. حُررت المحاضر اللازمة لكل واقعة وتولت النيابة التحقيق.

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