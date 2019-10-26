ضبط 26 كيلو هيروين و157 كيلو حشيش بحملات أمنية بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون ومروجي المواد المخدرة بمديريات الأمن. وأسفرت الجهود خلال 7 أيام عن ضبط 923 قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها 1027 متهم وبحوزتهم 157,574 كيلو جرام من الحشيش المخدر، 292,025 كيلو جرام بانجو، كمية من مخدر الأفيون وزنت 11,270 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 26,619 كيلو جرام، 935 جرام من مخدر الفودو، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 16,030 كيلو جرام، 46973 قرص مخدر مختلف الأنواع. جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهمين وباشرت النيابة التحقيق.

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