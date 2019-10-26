بدراجة مسروقة.. ضبط عاطل بحوزته بندقية خرطوش وطلقات نارية بـ 15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عاطل بحوزته بندقية خرطوش وطلقات بمنطقة 15 مايو.

تمكن المقدم مصطفى عبد العال، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، والرواد محمد يحيى وأحمد الحسيني وأحمد إبراهيم، ضباط مباحث القسم، من ضبط "سيد" عاطل، مقيم منطقة عرب السير دائرة القسم وله محل إقامة أخر كفر العلو دائرة قسم شرطة حلوان حال استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وبحوزته المضبوطات التالية سلاح ناري بندقية خرطوش عيار 12 مم، عدد 3 طلقات من ذات العيار، مبلغ مالي 22.200 جنيه، بالكشف الفني علي الدراجة البخارية برقمي الشاسيه والموتور تبين أنها مبلغ بسرقتها في المحضر رقم 7258 لسنة 2018م قسم ثان سوهاج بلاغ محمد والمقيم ثان سوهاج-سوهاج.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد شريف فيصل، مفتش المباحث، بالمعلومات والتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع وأقر بتحصله على الدراجة البخارية من أحد الأشخاص بمنطقة الصف-جيزة جاري تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، مدير قطاع الجنوب، والعميد بدوي هاشم، مأمور قسم 15 مايو، إلى النيابة العامة.