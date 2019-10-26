محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قضت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، بالإعدام شنقًا لمتهم، والسجن المؤبد لمتهم آخر، والسجن 5 سنوات لمتهمين، وبراءة متهم بـ "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.
وجاء المتهم الصادر بحقه حكماً بالإعدام هو عادل خلف، والصادر بحقه حكمًا بالمؤبد هو محمود جلال، والمتهمين الصادر بحقهما حكمًا بالسجن 5 سنوات هما: "أحمد جمال زهران، وعمر عبد الكريم"، والمتهم الصادر بحقه حكمًا بالبراءة هو محمد مصطفى.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.
وكانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، قد قضت في 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين.
كانت هذه تفاصيل خبر الجنايات تقضي بالإعدام شنقًا لمتهم في قضبة "خلية الوراق الإرهابية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.