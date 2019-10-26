سقوط عصابة الشرطة المزيفة لسرقة رواد البنوك بالأميرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من القبض على تشكيل عصابي يقوده مسجل خطر ينتحل صفة رجال شرطة لسرقة رواد البنوك بالأميرية.

الواقعة بدأت حال مرور ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم وضبط "خالد.ص"، 41 سنة، سائق، مطلوب التنفيذ عليه في 16 حكم حبس جزئي "سرقة" بإجمالي حبس 21 سنة و6 أشهر "قائد السيارة رقم 1832 رحلات الغربية حمراء اللون ماركة كينج لونج)، "رؤوف.م"، 35 سنة، عاطل، "طارق.م"، 53 سنة، بالمعاش، "أحمد.م"، 40 سنة، عاطل، وبحوزتهم طبنجة صوت تركي الصنع، 13 طلقة خرطوش عيار 12 مم، جهاز لاسلكي عقب قيامهم بارتكاب واقعة سرقة 15 ألف دولار و 2000 جنيه مصري من "مصطفى.ا"، 33 سنة، مهندس كهرباء، عقب قيامه بسحب المبلغ المالي من بنك القاهرة فرع السواح الكائن بدائرة القسم بأسلوب "التتبع وانتحال صفة رجال شرطة" باستخدام السيارة قيادة الأول.

بتطوير مناقشة المتهمين للربط بينهم وبين القضايا المجهولة اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في سرقة المبالغ المالية من رواد البنوك ومكاتب البريد بأسلوب "التتبع وانتحال صفة رجال الشرطة" وأقروا بارتكابهم 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وأقروا بإنفاقهم المبالغ المالية متحصلات حوادثهم على متطلباتهم الشخصية، تحرر عن ذلك ملحقاً للمحاضر الأصلية، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات.