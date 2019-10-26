مصر | "غير مرخصة"..حبس 10 متهمين لحيازتهم أسلحة وذخائر بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "غير مرخصة"..حبس 10 متهمين لحيازتهم أسلحة وذخائر بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس 10 متهمين لحيازتهم أسلحة نارية خرطوش ماركة بامب أكشن و9 فرد خرطوش و10 طلقات، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحريات التكميلية حول الواقعة، وبتتضيق الخناق على المتهمين اعترفوا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع، فيما، فيما طلبت ارسال المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها.

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على 10 متهمين، بحوزتهم أسلحة نارية خرطوش، غير مرخصة، خلال حملة أمنية شنتها مديرية أمن الجيزة لاستهداف الخارجين عن القانون، وبمواجهه المتهمون اعترفوا لحيازتهم للمضبوطات بقصد الدفاع، فتم إحالتهم على النيابات المختصة للتحقيق.

فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.