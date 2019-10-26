مصر | بالأسماء.. المؤبد لمتهم والسجن 5 سنوات لآخرين وبراءة متهم بـ "خلية الوراق الإرهابية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. المؤبد لمتهم والسجن 5 سنوات لآخرين وبراءة متهم بـ "خلية الوراق الإرهابية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة النطق بالحكم علي المتهمين،في إعادة محاكمة 5 متهمين بـ "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت.. بان قضت بمعاقبة المتهم عادل خلف بالإعدام شنقًا.

كما قضت بمعاقبة المتهم محمود جلال بالسجن المؤبد كما عاقبت كل من احمد جمال وعمر عبدالكريم حسن بالسجن 5 سنوات وقضت ببراءة المتهم محمد مصطفي محمد.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وسكرتارية محمد الجمل وجمال أحمد.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.

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وكانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين.

وكانت قد أمرت نيابة شمال الجيزة الكلية بإحالة 9 متهمين بتأسيس خلية الوراق الإرهابية إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بقتل أمين شرطة وصديقه بقسم شرطة الوراق.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أسسوا جماعة إرهابية أطلقوا عليها "خلية الوراق"، وحددوا عدة أهداف من بينها استهداف منشآت الدولة واغتيال عدد من رجال الشرطة والجيش.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين اغتالوا أمين شرطة بقسم الوراق يوم راحته الأسبوعية، حيث توجهوا للمكان المتواجد به بصحبة عدد من أصدقائه وأطلقوا صوبه وابلا من الأعيرة النارية فأردوه قتيلًا.