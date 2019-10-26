مصر | "بـ20 طربة حشيش"..التحقيق مع "بريزة" لإتجاره في المخدرات بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بـ20 طربة حشيش"..التحقيق مع "بريزة" لإتجاره في المخدرات بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع عاطل لحيازته 20 طربة حشيش وترويجها على عملائه بمنطقة المنيب بالجيزة، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم كان يتردد على منطقة المنيب لترويج المواد المخدرة على عملائه والشهير في منطقته ب"على بريزة" عاطل، وبتتضيق الخناق عليه اعترف بارتكاب الواقعة، فيما طلبت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

كانت نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فى القبض على أحد أخطر العناصر الإجرامية، فى تجارة المخدرات، بحوزته 20 طربة من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه بالمنيب، بعد هروبه من المطاردة الأمنية، فى الآونة الأخيرة، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات، للاتجار بها، فتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتوصلت تحريات الرائد مصطفى كمال، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، إلى أن المتهم عاطل المطلوب ضبطه، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، يتردد على منطقة المنيب، لترويج المواد المخدرة.