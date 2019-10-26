مصر | ضبط مسجل خطر تخصص في سرقة السيارات بالقاهرة

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مسجل خطر لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال سرقة السيارات.

فقد أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بالقاهرة قيام (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس -مسجل شقى خطر "سرقة وسائل نقل"- سبق إتهامه فى 12 قضية ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 أحكام حبس) بإرتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع "بقصد الإستيلاء على بعض أجزائها والتصرف فيها بالبيع".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. حال إستقلاله سيارة "مبلغ بسرقتها".. بمواجهته إعترف بسرقة السيارة المضبوطة بحوزته بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأضاف بقيامه بإرتكاب 4 حوادث سرقات سيارات بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط سيارتين بمكان إخفائهما بمنطقة الخصوص بالقليوبية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.