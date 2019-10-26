مصر | ضبط 4 أشخاص بحوزتهم كميات من المواد المخدرة بطريق الكريمات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 4 أشخاص بحوزتهم كميات من المواد المخدرة بطريق الكريمات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة اثناء مرورها بطريق الكريمات بدائرة القسم من ضبط (4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية)، حـــال استقلالهم سيارة، وبحوزتهم (كمية مخدر الهيروين المخدر وزنت 250 جرام- مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة).

بمواجهتهم اعترف ثلاثة منهم بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى والسيارة لتسهيل تحركاتهم، وأقر الرابع بإقتصار دوره على مساعدتهم أثناء نقل المضبوطات نظير تحصله على مواد مخدرة من المتهمين بقصد التعاطى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.