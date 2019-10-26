مصر | محظور تداولها ومهربة جمركيا.. ضبط 4550 عبوة أدوية داخل صيدلية بالطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محظور تداولها ومهربة جمركيا.. ضبط 4550 عبوة أدوية داخل صيدلية بالطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة من ضبط 4550 عبوة وقرص أدوية محظور تداولها خارج المستشفيات الحكومية، ومهربة جمركيا، داخل صيدلية بمنطقة الطالبية، غرب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكانت وردت وردت معلومات للعميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، مفادها قيام صاحب صيدلية بمنطقة الطالبية، بحيازة وتجميع أدوية خاصة لعلاج الأمراض المزمنة "السكر- الضغط- القلب) البعض منها خاصة بالتأمين الصحي ومحظور تداولها خارج المستشفيات الحكومية وأخرى أدوية مهربة جمركيًا غير خاضعة لأى تحليل طبى من قبل الجهات المعنية.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة تم إعداد مأمورية مكونة من ضباط وأفراد الإدارة، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومداهمة الصيدلية المشار إليها، وأمكن ضبط ضبط مالك الصيدلية وعثر على (4550) عبوة وقرص أدوية خاصة لعلاج الأمراض المزمنة "السكر- الضغط- القلب) البعض منها خاصة بالتأمين الصحى ومحظور تداولها خارج المستشفيات الحكومية وأخرى أدوية مهربة جمركيًا غير خاضعة لأى تحليل طبى من قبل الجهات المعنية، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.

وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.