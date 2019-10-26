مصر | ضبط أدوية مهربة جمركياً ومجهولة المصدر داخل صيدلية بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط أدوية مهربة جمركياً ومجهولة المصدر داخل صيدلية بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أدوية مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر ومحظور تداولها داخل صيدلية بالقاهرة.

فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة قيام مالك صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.. بحيازة كميات كبيرة من العقاقير الطبية المؤثرة على الصحة النفسية، وكذا العقاقير الطبية المهربة جمركيًا وغير المسدد عنها الرسوم الجمركية والمحظور تداولها بالبلاد داخل الصيدلية عمله وذلك بقصد بيعها بأسعار أعلى من أسعارها المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الصيدلية المشار إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية وأمكن ضبط (عامل بالصيدلية) وعثر بداخلها على (17560 قرص مخدر - 12800 قرص أدوية مهربة جمركيا ومجهولة المصدر).

بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة لصالح مالك الصيدلية "جارى تقنين إجراءات ضبطه".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

