مصر | ضبط مصنعين لتصنيع حلوى المولد بدون ترخيص بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مصنعين لتصنيع حلوى المولد بدون ترخيص بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (صاحب مصنع لتصنيع حلوى المولد كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المصنع بدون ترخيص لتصنيع الحلوى الجافة بإستخدام خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المصنع على (48000 قطعة حلوى جافة- 2،400 طـــن عسل جلوكوز- 840 كيلو خامات تصنيع- 400 كيلــــو جرام سكــــر "وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات" - 5 ماكينــــة تصنيع حلوى- 2 أدوات تصنيع).

كما تم ضبط المسئول عن مصنع لتصنيع (حلوى المولد كائن بدائرة قسم شرطة شبرا) لإدارته المصنع بدون ترخيص لتصنيع الحلوى الجافة بإستخدام خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المصنع على (4200 قطعة حلوى جافة- 1،200 طن عسل جلوكوز- 250 كيلو جرام سكر- 230 كيلو "خامات تصنيع" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.