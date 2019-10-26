مصر | ضبط شخصين بالشرقية وبحوزتهما تمثال أثري بالشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شخصين بالشرقية وبحوزتهما تمثال أثري بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالشرقية وبحوزتهما تمثال أثرى.

فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قيام (عامل - مُقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) بحيازة بعض القطع الأثرية بالإشتراك مع آخرين وعرضها للبيع بقصد التربح.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية تم ضبط سيارة ملاكى بداخلها شخصان (سائق، مقاول - سبق إتهامه فى عدد 5 قضايا - مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية).. وذلك حال تواجدهما ناحية كوبرى بلبيس وتبين عدم تواجد المتهم صحبتهما، وبحوزتهما (تمثال من الجرانيت الأسود بطول 75سم فى الوضع واقفًا على قاعدة عليها رسومات من الأمام والخلف ويحمل الشارات الملكية ويرجع لعصر الدولة الفرعونية الحديثة).

Advertisements

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للتمثال المضبوط بقصد الإتجار والتربح من وراء بيعه بالإشتراك مع المتهم الهارب.. وبعرض التمثال المضبوط على لجنة من مفتشى آثار الشرقية أفادت بأثريته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط مُتجرى وحائزى القطع الأثرية.