مصر | داخل مصنع غير مرخص.. ضبط 4 أطنان زيت طعام فاسد بكرداسة

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أحبط رجال مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة ترويج 4 أطنان زيت طعام فاسد ومجهول المصدر، معبأ داخل تنكات بمصنع غير مرخص بمركز كرداسة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

ووردت معلومات أكدتها التحريات للعميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة مفادها قيام صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية غير مرخص بمركز كرداسة، بتجميع كميات كبيرة من زيت الطعام المجهول المصدر داخل تنكات بدون أي مستندات بتواريخ إنتاجه وصلاحيته، وتعبئتها داخل عبوات جديدة ووضع علامات تجارية مقلدة لشركات شهيرة.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة ما ورد من معلومات تم إعداد مأمورية وبمداهمة المصنع المشار إليه تمكنت قوة أمنية من ضبط المدير المسئول عن إدارة المصنع وبالتفتيش عثر على (3،400) طن "زيت طعام" مجهول المصدر معبأ داخل تنكات بدون مستندات، و(1800) عبوة "زيت طعام" منتج نهائي، معبأة داخل عبوات مقلدة لعلامة تجارية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.