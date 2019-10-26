مصر | أمن الموانئ ينجح في إحباط محاولة تهريب هواتف محمولة وبضائع أخرى إلى داخل البلاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الموانئ ينجح في إحباط محاولة تهريب هواتف محمولة وبضائع أخرى إلى داخل البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح أمن الموانىء فى إحباط تهريب هواتف محمولة وقطع غيار سيارات ومستحضرات تجميل غير خالصة الرسوم الجمركية إلى داخل البلاد.

فقد أكدت تحريات ومعلومات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة سفاجا البحرى بالإدارة العامة لأمن الموانىء إعتزام (سائق - مقيم بالشرقية ) قائد سيارة نقل بمقطورة قادمة للميناء على متن عبارة من ميناء بإحدى الدول العربية، تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية.. عقب تقنين الاجراءات تشكلت لجنة أمنية جمركية لتفتيش السيارة المشار إليها أسفرت أعمالها عن ضبط ( عدد 32 هاتف محمول موديلات مختلفة ) مخفاه داخل السيارة قيادته بالمخالفة لقانون الجمارك وبمواجهته قرر حيازته للمضبوطات بقصد التهريب والإتجار، قدرت قيمة الرسوم والتعويض الجمركى (1.168.080 مليون ومائة وثمانية وستون ألف وثمانون جنيه).

كما أكدت التحريات إعتزام (عامل زراعى - مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالشيخ ) المفوض لإنهاء الإجراءات الجمركية على رسالة أمتعته شخصية وارده للميناء من ميناء بإحدى الدول العربية بإسم (سائق - مقيم بالدقهلية) تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية ضمن مشمول الرسالة.. عقب تقنين الإجراءات تشكلت لجنة أمنية جمركية أسفرت أعمالها عن ضبط (عدد 61 قطعة غيار سيارات متنوعة - عدد 2كاسيت سيارة) مخفاة ضمن مشمول الرسالة بالمخالفة لقانون الجمارك، وبمواجهته نفى علمه بما تحويه الرسالة من مضبوطات وإقتصار دوره على إنهاء الإجراءات، قدرت قيمة الرسوم والتعويض الجمركى (515.109 خمسمائة وخمسة عشر ألف ومائة وتسعة جنيهًا).

كما أكدت التحريات إعتزام (عاطل - مقيم بالإسكندرية) المفوض لإنهاء الإجراءات الجمركية على رسالة أمتعته الشخصية الواردة للميناء من ميناء بإحدى الدول العربية بإسم (مدير مبيعات - مقيم بالدقهلية) تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية مشمول الرسالة، وعقب تقنين الإجراءات تشكلت لجنة أمنية وجمركية أسفرت أعمالها عن ضبط (عدد 243 عبوة مستحضرات تجميل متنوعة) مخفاة ضمن مشمول الرسالة بالمخالفة لقانون الجمارك، وبمواجهته نفى علمه بما تحويه الرسالة من مضبوطات وإقتصار دوره على إنهاء الإجراءات، قدرت قيمة الرسوم والتعويض الجمركى (69.072 تسعة وستون ألف وإثنان وسبعون جنيهًا).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

