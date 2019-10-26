أخبار مصر | فرج عامر: قرار البرلمان الأوروبي تدخل سافر ومرفوض في شئون مصر الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: قرار البرلمان الأوروبي تدخل سافر ومرفوض في شئون مصر الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، قرار ‏البرلمان الاوروبى والذى تناول حالة حقوق الإنسان في مصر تدخل سافر ومرفوض فى شئون مصر الداخلية، مُطالبًا ‏البرلمان الاوروبى مراجعة موقفه تجاه مصر والتدقيق فيما يرد له من معلومات ‏وعدم الاعتماد على مصدر واحد للمعلومات حتى لا تصدر بياناته احاديه ‏الجانب بشكل يسىء للدول الأوروبية.

وقال عامر، إن البرلمان الأوروبى اعتمد على تقارير كاذبة ومشبوهة صادرة عن جماعة الإخوان الإرهابية وبعض المنظمات المسيسة والمشبوهة والممولة من النظامين الإرهابيين القطرى والتركى دون النظر، مُشيرًا إلى أن مُطالبة البرلمان الاوروبى بالإفراج عن بعض المتهمين والمحكوم عليهم فى قضايا التظاهر إن المقبوض عليهم متهمون بخرق قانون التظاهر وعدم اخطار وزارة الداخلية طبقا لقانون التظاهر السلمى في مصر، وهو مايتفق مع القوانين المنظمة للتظاهر السلمى داخل دول الإتحاد الأوروبي.

وأكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن كل مايتم من إجراءات مصرية يتفق تماما مع الدستور والقوانين المصرية ويخضع لرقابة من القضاء المصرى الشامخ والنزيه.