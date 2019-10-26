أخبار مصر | طلب إحاطة حول الألوان الصبغية المسرطنة المتداولة في الأسواق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة حول الألوان الصبغية المسرطنة المتداولة في الأسواق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة والتموين، بشأن الألوان الصبغية المسرطنة المتداولة في الأسواق، وما يدخل في الحلوى أو المشروبات ذات الألوان المبهرة التي تصنع تحت بير السلم دون رقابة أو محاسبة لجذب الأطفال للشراء وتناولها بشراهة، حيث إنهم هم الأكثر إقبالًا على شراء المأكولات والمشروبات الملونة وهو الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر.

وقال والى، إنه بسبب تناول الغذاء الفاسد ذات مكسبات الطعم والرائحة والألوان الصبغية المسرطنة ارتفعت نسبة إصابة الأطفال بالسرطان من 20 ألفا إلى 100 ألف سنويا بسبب تناول الغذاء الفاسد، بالإضافة أن مصر تتحمل 300 مليار جنيه سنويا فاتورة الفساد الغذائي الذي انتشر بصورة كبيرة في الفترة الماضية، وتسبب في زيادة الإصابة بأمراض الفشل الكلوى والسرطان وارتفاع نسبة الوفيات بين حالات التسمم نتيجة استيراد مواد غذائية فاسدة، وذلك حسب ما كشف عنه المركز القومي للسموم.

وطالب المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، الحكومة والجهات المعنية من أجل الحفاظ على صحة أطفالنا والحد من الأمراض تشديد الرقابة التنفيذية على الأسواق والمصانع والتفتيش الدوري ومراجعة التراخيص للمصانع والشركات المنتجة للمواد الغذائية لمنع بيع وتداول الصبغات المسرطنة ووضع حل لمصانع بير السلم.