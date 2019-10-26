أخبار مصر | برلماني: ظاهرة عنف الأطفال خطر داهم على المجتمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: ظاهرة عنف الأطفال خطر داهم على المجتمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن ظاهرة عنف الأطفال تعتبر بمثابة خطر داهم على المجتمع، ينمو مع مرور الوقت والزمن، حيث تزايدت في الفترة الأخيرة الحوادث والجرائم على يد الأطفال نتيجة ظهور الميول العدوانية عليهم، خاصة مع زملائه فى المدرسة، أو أقرانهم فى الشوارع، تؤدي لارتكاب جرائم بشعة مثل القتل والسرقة والاغتصاب، وكذلك التعدى على بعضهم بالأسلحة البيضاء.

وأوضح بركات، أن تعلم الطفل للعنف ينتج عن العنف بالبيئة المحيطة به سواء الأهل والأقارب، أو من خلال وسائل الإعلام، ليصبح العنف عاديا وواردا لديه يمارسه فى المجتمع الآخر فى المدرسة أو خارج المنزل، وتابع: "إننا نعاني من كارثة في الأفلام والدراما المقدمة على شاشات التليفزيون والتي تقدم صورة البلطجي كبطل، ونتيجة افتقار الطفل للتربية الإعلامية يكون شديد التأثر بهذه النماذج، بالإضافة إلى إهمال القيم الدينية والسلوكية داخل المدارس، وعدم وجود القدوة الحسنة التي يمكن أن يحتذي بها الطلاب، وغياب دور الإرشاد النفسي والاجتماعي بالمدارس".

وأشار النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى أهمية التربية السليمة للأطفال، خاصة من الوالدين، بالإضافة إلى ضرورة توعية الطفل بصفة مستمرة، وكذلك أساليب التنشئة الاجتماعية الحسنة، وأيضا من خلال تفعيل دور الأخصائى الاجتماعى لتعليمه السلوك القويم ونفس الدور على الخطباء والأئمة فى المساجد، وفيما يخص العنف بين الطلاب في المدارس، مُطالبًا بفرض قوانين رادعة للقضاء على هذه التجاوزات المتكررة ومحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، حتى لا تتسبب في عرقلة سير العملية التعليمية، بالإضافة إلى تفعيل جميع الأنشطة المدرسية للطلاب لتفريغ طاقاتهم فيها، ومن جهة أخرى توعية وتثقيف المعلمين ورفع كفاءتهم التعليمية والمادية والمعنوية.