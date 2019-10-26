أخبار مصر | وزير التعليم العالي يستعرض خطة عمل اللجنة الإعلامية للاتحاد الرياضي المصري للجامعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم العالي يستعرض خطة عمل اللجنة الإعلامية للاتحاد الرياضي المصري للجامعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت اللجنة الإعلامية للاتحاد الرياضي للجامعات اجتماعها مساء اليوم السبت، برئاسة د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، بحضور د. محمد صبحي حسانين النائب الأول لرئيس الاتحاد، والكابتن أحمد شوبير رئيس اللجنة الإعلامية للاتحاد الرياضي للجامعات، ود. هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي، وأعضاء اللجنة، وذلك بمقر الوزارة.



في بداية الاجتماع، أشار د. خالد عبدالغفار على أهمية وجود خطة إعلامية لبرامج الأنشطة الرياضية بالجامعات المصرية لما لها من دور هام وإيجابي، مؤكدًا على دعم الوزارة لهذه الخطة الإعلامية، مشيرًا إلى أن وجود بنية تحتية منتشرة في جميع المحافظات، بالإضافة إلى منظومة قوية مما يعظم الاستفادة.



ووجه د. خالد عبدالغفار بضرورة اكتشاف المواهب الرياضية في أي مكان، وذلك من خلال خطة عمل اللجنة الإعلامية بحيث تكون اللجنة همزة الوصل بين الموهبة والجهة التي سوف يتوجه لها، لافتًا إلى التعاون القائم بين الوزارة ووزارة الشباب والرياضة.



ومن جانبه، أوضح الكابتن أحمد شوبير الخطة الإعلامية للجنة للنهوض بالجانب الإعلامي للاتحاد الرياضي للجامعات، والمقرر أن تظهر نتائجها خلال إذاعة مباريات البطولات الرياضية المختلفة عبر الحسابات الرسمية للاتحاد، مشيرًا إلى أنه تم الاستفادة من الطلاب الذين لديهم موهبة فى المجال الإعلامي بالمشاركة الفعالة مع اللجنة، وذلك من خلال وجود مراسلين للجنة من طلاب الجامعات داخل كل جامعة.



وخلال الاجتماع تم استعراض خطة عمل اللجنة الإعلامية للاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والتي تهدف إلى تغطية كافة الفعاليات والأنشطة الرياضية بالجامعات، من خلال الانتشار الإعلامي في (الصحف والمواقع الإلكترونية، والسوشيال ميديا، والفضائيات واليوتيوب)، والتفاعل مع الطلاب من خلال (المسابقات، ومبادرات الموهوبين).