أخبار مصر | قبل تهريبهم إلى مالطا.. ضبط عملات أثرية فاطمية وبيزنطية بمطار القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل تهريبهم إلى مالطا.. ضبط عملات أثرية فاطمية وبيزنطية بمطار القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الوحدة الأثرية بمبنى الركاب ٢ بمطار القاهرة الدولي وبالتعاون مع شرطة تأمين الركاب من ضبط عدد ١٢ عملة أثرية مع أحد الركاب أثناء محاولة تهريبهم إلى مالطا.

وأوضح حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، أن العملات المضبوطة تضم عملات فضية من العصر البطلمي وثمانى عملات برونزية وذهبية من العصر اليوناني وعملة ذهبية من العصر البيزنطي ودينارين من الذهب من للعصر الفاطمي.

وأشار همام إلى أن اللجنة الأثرية التي قامت بفحص العملات المضبوطة أقرت بأثريتها وأنها تخضع لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته وتم تحرير محضر بذلك وابلاغ النيابة العامة.