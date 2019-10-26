أخبار مصر | السيسي أول المكتتبين في "عطاء" بـ 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي أول المكتتبين في "عطاء" بـ 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن وزارة التضامن الاجتماعي ستطلق اكتتابًا للاستثمار للصندوق الخيري "عطاء" وهو الأول في مصر المخصص لتمويل الأفراد والمؤسسات والجهات المختلفة التي تقدم خدماتها لذوي الإعاقات المختلفة.

وأضافت "والي" أن صندوق عطاء يوفر منح للمؤسسات وتمويل تدريبات ومنح دراسية للمتميزين للدراسة داخل وخارج مصر.

وأشارت إلى أن الصندوق وقف خيري من خلال اكتتاب في شكل أسهم وكان أول المكتتبين رئيس الجمهورية ب 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر ووزارة الأوقاف 20 مليون وبنك ناصر 25 مليون جنيه، مضيفة أنه سيتم فتتح الاكتتاب داخل وخارج مصر في استثمار به شفافية وتجربة جديدة في مصر يوجه العائد منها بالكامل لخدمات ذوي الإعاقة.

وشهدت الوزيرة، اليوم السبت، حفل إفتتاح تجربة Dialogue in the Dark حوار في الظلام والذي تنظم جمعية النور والأمل لرعاية الكفيفات، بالشراكة مع مؤسسة دروسوس، وDialogue Social Enterprise وشركة CiD الاستشارية بمقر "حوار في الظلام" بحي السفرات بمدينة نصر.

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وتعد تجربة Dialogue in the Dark حوار في الظلام هي إحدى أكثر التجارب تشويقًا في العالم، والتي تمنحك فرصة لإعادة استكشاف ما حولك معتمدًا على حاسة اللمس، والتذوق، والشم، والسمع وباستخدام العصا البيضاء وبمعاونة مرشد كفيف أو ضعيف البصر داخل غرف مصممة لتكون مظلمة بالكامل وتتم عملية المحاكاة من خلال تبادل الأدوار بين الشخص الكفيف والشخص المبصر، حيث في الظلام يصبح المبصر كفيفا والكفيف مبصرا.

تهدف التجربة إلى رفع الوعي بأهمية المساواة والدمج المجتمعي لفاقدي أو ضعاف البصر، بالإضافة إلى تغيير النظرة السلبية والمفاهيم المغلوطة من خلال استبدال شعور التعاطف الزائف والتهميش إلى محاولة فهم والتعايش مع الآخر.

بدأت الفكرة عام ١٩٨٩ في مدينة هامبورج ألمانيا على يد د.أندرياس هاينيكي مؤسس Dialogue Social Enterprise، وانتشرت الفكرة تدريجيا في عدد من مدن ألمانيا وصولا إلى إطلاقها في أكثر من ٣٩ دولة في أوروبا والأمريكيتين وآسيا والآن لأول مرة يتم إطلاقها في إفريقيا والعالم العربي في مصر.

يشار إلى أن هذه الفكرة بدأت عام ١٩٨٩ في مدينة هامبورج ألمانيا على يد د.أندرياس هاينيكي مؤسس Dialogue Social Enterprise، وانتشرت الفكرة تدريجيا في عدد من مدن ألمانيا وصولا إلى إطلاقها في أكثر من ٣٩ دولة في أوروبا والأمريكيتين وآسيا والآن لأول مرة يتم إطلاقها في إفريقيا والعالم العربي في مصر.