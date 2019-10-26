أخبار مصر | طلب إحاطة حول تراجع بعض مؤشرات ممارسة الأعمال 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة حول تراجع بعض مؤشرات ممارسة الأعمال 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية، بشأن تراجع مؤشرات تقرير ممارسة الأعمال 2020، ودور المجموعة الاقتصادية والوزارات المعنية في في العمل على تقدم ترتيب مصر في تقرير ممارسة، تهيئة مناخ استثمار الأعمال، وذلك بهدف زيادة كل من الاستثمار المحلي والاستثمار الإجنبي في مصر.

وأوضح فؤاد، أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 التابع للبنك الدولى الصادر والذى يعد من التقارير العالمية الهامة، وبموجب هذا التقرير يجب أن تعمل المجموعة الاقتصادية على استهداف تقدم ترتيب مصر على مستوى العالم، خاصة وأنه أكد تقدم ترتيب مصر 6 مراكز عن التقرير الصادر فى عام 2019.

كما أكد النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن التقرير أوضح أن ترتيب مصر تطور من المركز 109 على مستوى العالم فى عام 2013 إلى 128 عام 2014، ثم عاد لينخفض إلى 112 عام 2015 ليصل إلى 114 عام 2020، وعلى الرغم من تقدم مصر 6 مراكز عن العام السابق إلا أن أسباب تراجع مصر من الترتيب 109 عام 2013 إلى 114 عام 2020 يضع الكثير من علامات الاستفهام حول أداء الحكومة فى تحسين مناخ الاستثمار، مُطالبًا بحث ومعرفة أسباب إنخفاض ترتيب مصر في مؤشرات "بدء النشاط التجاري، الحصول على الائتمان، استخراج تراخيص البناء، إنفاذ العقود، تسوية حالات الاعسار، تسجيل الملكية والتجارة عبر الحدود".