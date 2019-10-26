شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 217 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط 217 قطعة سلاح ناري و292 قضية مخدرات وتنفيذ 82744 حكم قضائي متنوع. وأسفرت الحملات عن ضبط 217 قطعة سلاح ناري بحوزة 195متهم، عبارة عن رشاش و30 بندقية آلية و41 بندقيةخرطوش و21 طبنجة و124 فرد محلي و254 قطعة سلاح أبيض، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 82744 حكم قضائي متنوع من بينها 383 حكم جناية. وألقت أجهزة الأمن القبض على تشكيلين عصابيين ضموا 4 متهمين وإرتكبوا 13 حادث متنوع، فيما ضبطت 292 قضية مخدرات بحوزة 303 متهم ضُبط خلالها 143،055 كيلو جرام من مخدر البانجو و35،920 كيلو جرام من مخدر الحشيش و4,626 كيلو جرام من مخدر الهيروين و4818 قرص مخدر.

وتمكنت الحملات من ضبط 52 متهم و23 متهم لممارستهم أعمال البلطجة، وضبطت 314 دراجة نارية مخالفة، وفحصت 108 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 9 منهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، فيما يجري استمرار الحملات الأمنية.