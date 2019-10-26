شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة كهرباء الإسكندرية: 95% من الأحمال عادت لطبيعتها بعد توقف الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس مدحت فودة، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء الإسكندرية، إن حوالي 95% من أحمال الكهرباء في المحافظة عادت لطبيعتها بعد توقف الأمطار.

وأضاف «فودة» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، السبت، أنه مع تزايد الأمطار يتم قطع الكهرباء عن بعض الأماكن التي يمكن أن تمثل فيها الأمطار خطرًا على المواطنين، مثل غرق كبائن أو حجرات كهرباء، وبعد أن تنتهى النوة أو تتوقف الأمطار وتزال الخطورة نعيد الأحمال لوضعها الطبيعي، مؤكدًا على عدم وجود أي مشاكل في الإسكندرية بالنسبة للكهرباء. وجاري معالجة بعض المشاكل البسيطة التي تمثل 5% من إجمالى الأحمال.