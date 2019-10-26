شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن نسبي في أحوال الطقس بالمحافظات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أحوال الطقس في المحافظات، اليوم، السبت، تحسنًا نسبيًا، وتواصل سقوط المطار في عدد من المحافظات من بينها دمياط والبحيرة وبورسعيد وشمال سيناء، وتواصلت أعمال إزالة آثار الأمطار بالتعاون بين مجالس المدن ومسؤولى الصرف الصحي.

في الإسكندرية، شهدت المحافظة تحسنًا في حالة الطقس، وقام المحافظ الدكتورعبدالعزيز قنصوة، وعدد من قيادات المحافظة ومسؤولي الصرف الصحي، بجولات مستمرة بجميع أنحاء المحافظة لمتابعة حالة الشوارع، وشدد على جميع المسؤولين التنفيذيين ومسؤولي شركة الصرف الصحي، بالتواجد على مدار الساعة واستمرار تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تعرضت لتراكمات المياه.

وأصدرت المحافظة بيانًا ذكرت فيه أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم، للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وشاركت قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، في عملية الإغاثة وشفط مياه الأمطار التي ملأت واحة جراري ومدخل اسكندرية الطريق الصحراوي، حيث دفعت المنطقة بـأطقم فنية مجهزة بأحدث المعدات، وطلمبة لرفع المياه، من الطرق الرئيسية، كما فتحت المحاور المرورية والطرق البديلة للمناطق الغارقة. وتم إعادة فتح بوغاز ميناء الإسكندرية أمام حركة الوصول والمغادرة وتم استئناف حركة الملاحة والشحن والتفريغ في مينائي الإسكندرية والدخيلة.

وأعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الاسكندرية، انتظام نحو 180 ألف طالب طالبة ينتسبون إلى 23 كلية ومعهداً في حضور المحاضرات العلمية، مشيرًا إلى أن الدراسة منتظمة في جميع الكليات والمعاهد بعد تنفيذ كافة التدابير اللازمة من جانب العمداء في تصريف مياة الأمطار من الاسطح والطرقات داخل المبانى لتمكين الطلاب والأساتذة من الدخول والخروج بسهولة ويسر.

وفي القليوبية، شهدت المحافظة تحسنًا نسبيًا في حالة الطقس بعد أن شهدت سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على معظم الأنحاء مساء أمس.

وأصدر المحافظ الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة ورؤساء المدن والأحياء بضرورة السرعة في التعامل مع مياه الأمطار والتقلبات الجوية التي تمر بها البلاد حفاظ على أرواح المواطنين.

وشدد على استمرار عمل المعدات والسيارات التي تم استدعاؤها من شركة مياه الشرب والصرف الصحي واستمرار عمل معدات وسيارات الشركة حتى الانتهاء من سحب جميع تجمعات المياه.

وتمكن فريق الأزمات والكوارث بالوحدة المحلية بمدينة قها من شفط المياه الناتجة عن سقوط الأمطار من على الطريق السريع وداخل شوارع المدينة والتأكد من عدم وجود أي بؤر للتجمعات تفادياً لوقوع أي حوادث.

وفي البحيرة، شهدت المحافظة طقسًا متقلبًا ما بين الأمطار وسطوع الشمس، وسقطت أمطار على شمال المحافظة خصوصًا مركز إدكو الذي هطلت عليه الأمطار بكثافة الأيام الماضية.

وتوقفت حركة الصيد من بوغاز رشيد وميناء الصيد بقرية المعدية بمركز إدكو، نتيجة سوء الأحوال الجوية، كما توقفت الدارسة في جميع المدارس والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة.

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وأغرقت المياه زراعات في مركز أبوحمص، بسبب تعطل محطة الصرف الزراعي بطلمبات حلق الجمل، كما حاصرت المياه مدرسة مصطفى عبدالوهاب بقرية تروجى التابعة لقرية زاوية صقر بمركز أبوالمطامير، كما أغرقت فناء المدرسة.

وفي كفرالشيخ، قال المهندس محمد عبدالله، مدير عام غرفة العمليات بالمحافظة، إن المحافظ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، قررغلق ميناء الصيد ببرج البرلس وحتى تتحسن الأحوال الجوية حرصًا على حياة الصيادين.

وأضاف أن المحافظ تابع عملية كسح مياه الأمطار بعدد من مدن وقرى المحافظة، وأكد انه تم كسح حوالي 90% من تراكمات الأمطار، وكلف اللواء ياسرالحفناوي، سكرتير عام مساعد المحافظة، بالانتقال لمدينة دسوق لمتابعة عملية الكسح، وكلف رؤساء المدن بالتواجد بين العمال اثناء إزالة مخلفات الأمطار.

وفي دمياط، شهدت عدة قرى في دمياط وفارسكور والزرقا وكفرسعد، سقوط أمطار خاصة مناطق السيالة وعزبة البرج ورأس البر وشطا ودمياط الجديدة، ودفعت الأجهزة المحلية بمعداتها لسحب المياه، وطالبت المحافظ الدكتورة منال ميخائي، بسرعة سحب المياه من مدينة الأثاث التي شهدت تراكمًا للمياه، كما تقرر غلق بوغاز ميناء دمياط، ووقف حركة الصيد بعزبة البرج.

وفي بورسعيد، سادت المحافظة طقس مشمس ودرجات حرارة معتدلة، وشهدت لمحافظة سقوط أمطار خفيفة ومتقطعة تصرفت فور هطولها في الشبكات، وانتظمت الملاحة في قناة السويس واعلنت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس استمرار العمل وحركة دخول وخروج السفن في المينائين الشرقي والغربي.

وفي شمال سيناء، تعرضت المحافظة إلى سقوط موجه جديدة من الأمطار، كما تعرضت مدن المحافظة بالكامل إلى انخفاض في درجات الحرارة.

من جانبه، قرر المحافظ اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية.

وأكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية.

وفي المنيا، شهدت مدن وقرى المحافظة غيوم ورياح وأمطار خفيفة، مما تسبب في إعلان الأجهزة التنفيذية حالة الطوارئ بمخرات السيول والمناطق الخطرة.

ودفعت الأجهزة الأمنية بالمعدات الثقيلة إلى 34 منطقة خطرة شرق النيل من مغاغة شمالا حتي دير مواس جنوبًا.

وطالب المحافظ اللواء قاسم حسين، رؤساء الوحدات المحلية وأعضاء الجهاز التنفيذي باليقظة التامة، والإبلاغ الفوري عن أي تجمعات مائية، أو سقوط سيول بالمناطق الخطرة. محذرا من التهاون أو التراخي، وإحالة المتقاعسين للتحقيق.

وفي بني سويف، تساقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة بني سويف وعدد من مدن وقرى المحافظة، ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من سيارات شفط المياه من الشوارع التي حدثت بها تراكمات.

من جانبه، شدد المحافظ المستشار هاني عبدالجابر على رؤوساء المدن على التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومتابعة أي بلاغات من قبل المواطنين خاصة بتساقط الأمطار وشفط المياه من الشوارع اولا بأول بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.