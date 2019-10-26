شكرا لقرائتكم خبر عن «تسويق السياحة الثقافية»: ورشة عمل لرفع معدلات الحركة الوافدة من إيطاليا 30 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، عن تنظيم اللجنة لورشة عمل بين شركات السياحة الإيطالية وشركات السياحة المصرية تحت رعاية السفير الإيطالي بجمهورية مصر العربية، تنطلق أعمالها 30 أكتوبر الجاري، بمشاركة من الفنادق وشركات السياحة العاملة بالسوق الإيطالي.

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وقال «عثمان»، في بيان صحفي، السبت، إن السوق الإيطالي شهد زيادة في حجم التدفقات بلغت ما يقرب من 40% مقارنة بالعام الماضي، موضحا أن هناك 42% من حجم الحركة الوافد يذهب للسياحة الثقافية، بينما يفضل 28% من الإيطاليين التوجه نحو الشواطئ، و19% يفضل سياحة المغامرة، و9% يفضل الرحلات البحرية.

وأضاف أن ورشة العمل سوف تشهد مناقشات بين كلا الطرفين حول سبل تنمية الحركة الوافدة من السوق الإيطالي الذي يقترب من نصف مليون سائح، لافتا إلى أنه في ظل علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين الفرصة سانحة لتنمية السوق من خلال عدة محاور من بينها ورش العمل التي تجمع رجال الأعمال المصريين والإيطاليين، وطرح أفكارهم من أجل دفع الحركة وزيادة عدد الليالي السياحية، ووضع برامج سياحية جديدة تجمع السياحة الثقافية والسياحة الترفيهية.

ولفت رئيس اللجنة إلى أهمية الأفلام الوثائقية التي أنتجتها مجموعة قنوات الإيطالية بالتعاون مع وزارة السياحة عن أسرار الحضارة المصرية القديمة، والتطور الأخير في أدوات التسويق والجذب أيضا من خلال المحتوي الرقمي والذي يقدم صورة جاذبة للسياحة الثقافية التي تجد شغف كبير لدى السائح الإيطالي.