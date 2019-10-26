شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: معدل البطالة في مصر يصل إلى أدنى مستوى منذ 30 عامًا (إنفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر المجلس الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم، على الصفحة الرسمية الخاصة به، إنفوجراف وضح من خلاله انخفاض معدل البطالة لأدنى مستوى في مصر ليمثل هذا المعدل الأول منذ 30 عامًا.

وجاء معدل البطالة لهذا العام بالمقارنة بالأعوام الماضية كما يلي «حيث بلغ 7،5% خلال الربع الثاني من عام 2019، مقارنة بـ 9,9% خلال عام 2018، و‏8,8% خلال عام 1991، و‏8%‏ خلال عام 1990».

كما أوضح المنشور العوامل التي ساعدت في انخفاض معدل البطالة وتمثلت في قيام الدولة بتنفيذ 9039 مشروعاً خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018 بتكلفة 2،1 تريليون جنيه، فضلاً عن أن إجمالي قيمة محفظة القروض والتسهيلات للشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت 144,2 مليار جنيه خلال الفترة من ديسمبر 2015 حتى يونيو 2019، ليستفيد منها نحو 565,5 ألف عميل.

ورصد الإنفوجراف بعض المؤشرات الاقتصادية على مدار الثلاثين سنة الماضية، بالإضافة إلى استعراض التقديرات السكانية على مدار نفس الفترة, أبرزها أنه خلال عام 2019، سجل معدل النمو 5,6%- وهو الأفضل منذ 11 عاماً- في حين سجل معدل تضخم الحضر في سبتمبر من العام نفسه 4,8%, كما وصل عدد السكان إلى 99,5 مليون نسمة حتى اليوم 26 أكتوبر الجاري، أما في عام 2018 فقد سجل معدل النمو 5,3%.

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كذلك سجل معدل تضخم الحضر 14,4%, كما وصل عدد السكان إلى 97,1 مليون نسمة، أما في عام 1991 فقد سجل معدل النمو 1,1%، وكذلك سجل معدل تضخم الحضر 19,7%، كما وصل عدد السكان إلى 53 مليون نسمة, وأخيراً في عام 1990، سجل معدل النمو 5,7%، في حين سجل معدل تضخم الحضر 16,8%، كما وصل عدد السكان إلى 51,9 مليون نسمة.

وجاء في الإنفوجراف أن حجم الاستثمارات العامة والخاصة قد شهدت ارتفاعاً، حيث بلغت الاستثمارات العامة والخاصة المُقدرة نحو 942 مليار جنيه خلال عام 2018/2019، و‏721‏ مليار ‏جنيه خلال عام 2017/2018، و514 مليار ‏جنيه خلال عام 2016/2017، و392 مليار ‏جنيه خلال عام 2015/2016.

وأبرز الإنفوجراف معدلات البطالة في بعض دول العالم لعام 2018، ففي قارة أوروبا سجل معدل البطالة لألمانيا نحو 3،4%، وهولندا نحو 3,9%، والمملكة المتحدة 4%، وفرنسا نحو 9,2%، وأسبانيا نحو 15,5%، وإيطاليا نحو 10,2%، وروسيا 4,7%.

ما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد سجل معدل البطالة للسعودية نحو 5,9%، والإمارات نحو 2,6%، والأردن نحو 15%، والمغرب نحو 9%، والجزائر نحو 12,2%، وتونس نحو 15,5%، وإيران نحو 12%، وتركيا نحو 13,9%، وفي قارة آسيا سجل معدل البطالة لليابان نحو 2,5%، وكوريا الجنوبية نحو 3,8%، والصين نحو 4,4%، وإندونيسيا نحو 4,3%، والهند نحو 2,6%.

وفي نفس السياق، فقد رصد الإنفوجراف معدل البطالة في قارة أفريقيا، حيث سجل نحو 12,9% للسودان، وكينيا نحو 9,3%، وجنوب أفريقيا نحو 27%، وأنجولا نحو 7,3%، وبتسوانا نحو 17,9%، أما في قارة أمريكا الشمالية فقد سجل معدل البطالة للولايات المتحدة الأمريكية نحو 3,9%، وكندا بنحو 5,9%، والمكسيك نحو 3,3%، وأخيراً قارة أمريكا الجنوبية، حيث سجل معدل البطالة للبرازيل نحو 12,5%، والأرجنتين نحو 9,5%، وتشيلي نحو 7,2%، وأخيراً كولومبيا نحو 9,1%.