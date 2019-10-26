شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير دولي ينصح بتناول الفواكه.. «حكايتي مخلصتش للتعريف بسرطان الثدي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت وكالة «سبوتنيك الروسية» تقريرا بأن تناول ثمرة «تفاحة» يوميا تساعد في الوقاية من السرطان وأمراض القلب، حيث أشار إلى أن الأشخاص الذين تناولوا أطعمة غنية بالفلافونويد كانوا أقل عرضة للوفاة، بسبب السرطان وأمراض القلب، ونقلت عن الباحثين أن تناول كوب من الشاي الأخضر يوميا يزيد المناعة ضد مرض السرطان لما يحتويه من مادة «الفلافونويد».

ونشرت الوكالة أن الأبحاث السابقة ذكرت أن 7.8 مليون شخص يموتون قبل الأوان كل عام، بسبب انخفاض استهلاك الفاكهة والخضروات، وهذا ينطبق على الذين يتناولون أقل من 800 جرام في اليوم من الفاكهة أو الخضروات.

Advertisements

وفي سياق متصل، هناك مبادرة مصرية «حكايتي مخلصتش» تعقد جلسة استماع لمريضات الثدي للتعرف عن تجاربهم الحياتية، فضلا عن لفت أنظار المجتمع تجاه هذا المرض وحجم المعاناة التي تتعرض لها المرأة، فضلا عن الأدوية الجديدة التي تم استحداثها لمواجهة هذا المرض.

وتأتي تلك المبادرة التي تعرف باسم «حرَّك السكون»، الأربعاء المقبل، بالتعاون مع المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط لمواجهة سرطان الثدي الانتشاري بالتعاون مع نوفارتس لتقديم الدعم النفسي للمريضات ومناقشة أحدث العلاجات وآثارها.

ولم تكتف المبادرة بالاستماع إلى رأي الأطباء المختصين وعلي رأسهم الدكتور محمد شعلان، رئيس المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي، فضلا عن المرضي، بل تنظم معرضا للرسومات لتجسيد مشاعر مريضات سرطان الثدي الانتشاري.