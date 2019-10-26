شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة من اليابان: 38.2% زيادة في حجم الحركة العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بهيرومي تاجاوا، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات السياحة والسفر اليابانية؛ خلال مشاركة الوزيرة في فعاليات معرض اليابان الدولي للسياحة والسفر المنعقد في مدينة أوساكا حاليا، وقد حضر اللقاء المهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، والوزير مفوض حاتم النشار، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية باليابان، ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الياباني لوكلاء السياحة والسفر، ورئيس مجلس الترويج للسياحة الخارجية باليابان، ورئيس الاتحاد الياباني لوكلاء السياحة والسفر.

وقالت الوزيرة إن مصر ترحب بالسائحين من كافة دول العالم، مشيرة إلى الزيادة الملحوظة التي تشهدها حركة السياحة إلى مصر بصفة عامة، بالإضافة إلى زيادة السياحة اليابانية الوافدة إلى مصر بنسبة 38.2% خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2019 عن مثيلتها العام الماضي، لافتة أن أهم المدن اليابانية المصدرة للسياحة إلى مصر هي طوكيو تليها أوساكا ثم هوكايدو.

وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون المختلفة لدفع مزيد من الحركة الوافدة من اليابان إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وأكد «تاجاوا» على أن مصر تعد أحد المقاصد السياحية الهامة التي يسعى الاتحاد إلى تنظيم رحلات سياحية إليها، مشيرا إلى أن السائح الياباني لديه اهتمام كبير بالسياحة الثقافية وبزيارة الأماكن الأثرية في مصر، مؤكدا على أن اليابانيين يعشقون الحضارة المصرية.

وأشار إلى أنه يتطلع إلى معرفة الجديد عن قطاع السياحة في مصر، وتطلعه إلى التعاون مع وزارة السياحة خلال الفترة القادمة بصورة أكبر لزيادة أعداد السائحين اليابانيين إلى مصر.

من جانبها، أكدت وزيرة السياحة على عمق العلاقات بين مصر واليابان، وعلى علاقات الصداقة التي تجمع بين القيادة السياسية في البلدين، لافتة إلى أن هناك العديد من أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات ومشروعات عديدة، ومنها المتحف المصري الكبير الذي يتم بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى اليابانية (الچايكا ) والمقرر افتتاحه العام المقبل.

ودعت الوزيرة الاتحاد لتنظيم رحلات من اليابان لزيارة المتحف بعد افتتاحه، لافتة إلى موقعه المتفرد بجوار الأهرامات، بالإضافة إلى وجود مطار سفنكس بالقرب منه، مما يتيح الفرصة لتنظيم برامج سياحية تمزج بين زيارة المتحف وزيارة مقاصد سياحية أخرى .

وأشارت الوزيرة إلى إمكانية تعزيز التعاون بين الوزارة واتحاد شركات السياحة والسفر اليابانية، لدفع مزيد من السياحة اليابانية إلى مصر ومنها الحملات الترويجية المشتركة Co-marketing، وبرنامج تحفيز الطيران الجديد الذي أطلقته الوزارة في نوفمبر الماضي.

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وأشارت الوزيرة إلى حرص الوزارة على المشاركة في فعاليات معرض اليابان الدولي للسياحة والسفر، والذي يقام لأول مرة في أوساكا ويعد واحدًا من أهم المعارض السياحية الدولية.

وأكدت الوزيرة على الاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به مصر، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على الاستثمار في المجال الأمني، ولافتة إلى قرار الحكومة البريطانية الذي صدر الثلاثاء الماضي برفع قيود الرحلات الجوية على مطار شرم الشيخ.

وأشارت إلى إشادات المؤسسات الدولية بالأوضاع الأمنية في مصر، فقد حصلت مصر على جائزة «الريادة الدولية في السياحة» لهذا العام من المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC، تقديرا لجهودها في تعزيز قطاع السياحة المصرى ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات، كما أوضح التقرير الأخير للمجلس الدولى للسياحة والسفر أن جهود الدولة المصرية لتحسين الأوضاع الأمنية قد ساعدت في زيادة السياحة بمعدل 16.5% وهو 4 أضعاف متوسط النمو العالمي وهو 3.9%.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط إن الوزارة أطلقت برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة، لتحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية، مشيرة إلى أن الهدف الأشمل للبرنامج وهو توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تنفيذ العديد من محاور برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، لافتة إلى أن النتائج الإيجابية للتطور الذي شهده قطاع السياحة المصرى انعكست على الإيرادات الدولارية من السياحة في ميزان المدفوعات، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي أن إيرادات السياحة وصلت لأعلى مستويات لها في تاريخ مصر مسجلة ١٢.٦ مليار دولار في العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ بزيادة ٢٨%عن العام السابق.

وقالت الوزيرة إن الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة كانت قد استضافت وفد ضم ١٠ من ممثلي الجاتا وشركات السياحة اليابانية، رافقهم وفدا إعلاميا يابانيا في فبراير الماضي في رحلة تعريفية إلى مصر زاروا خلالها مناطق سياحية كثيرة شملت القاهرة والإسكندرية والأقصر وشرم الشيخ والغردقة.

كما استضافت وزارة السياحة العام الماضي مجموعة من الشباب الياباني من مقاطعات هيروشيما وأوكاياما وإهيمي اليابانية، والذين تضرروا من جراء الفيضانات التي اجتاحت اليابان في يوليو ٢٠١٨، في إطار حرص الحكومة المصرية على مؤازرة الشعب الياباني، وفي إطار العلاقات الوطيدة بين البلدين.

وفي نهاية اللقاء دعت الوزيرة رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات السياحة والسفر اليابانية إلى زيارة مصر، وقدمت له هدية تذكارية.