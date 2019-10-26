شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد المرشحين على رئاسة نادى القضاة إلى 4 مرشحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المستشار أحمد فؤاد الشافعى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، بأوراق ترشحه، لرئاسة مجلس إدارة نادى قضاة مصر إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات الكلية للنادى.

وبذلك يرتفع عدد من تقدموا للترشح على مقعد رئيس النادى إلى 4 مرشحين حيث سبقه كلا من المستشارين محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض رئيس النادى حاليا، ويسرى عبد الكريم نائب رئيس محكمة الاستئناف، والدكتور عبد الفتاح مراد نائب رئيس محكمة الاستئناف.

وتشهد الساعات القليلة القادمة قبل غلق باب الترشح عددا من المفاجآت، وتحديدا من حيث المرشحين على مقعد رئيس النادى، حيث يعتزم كلا من المستشارين محمد عبده صالح نائب رئيس محكمة النقض وسكرتير عام النادى حاليا، ومحمد رضا نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام، عن ترشحهم على مقعد الرئيس.

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وقال المستشار محمد عبده صالح لـ ”الخليج 365”، انه يعتزم بالفعل التقدم بأوراق ترشحه خلال الساعات المقبلة على مقعد الرئيس، منوها أنه سيخوض الانتخابات على رأس قائمة كاملة، منهم من تقدم بالفعل بأوراق ترشحه للجنة.

كما أكد المستشار محمد رضا لـ ”الخليج 365”، انه سيتقدم بالفعل أيضا بأوراق ترشحه على مقعد رئيس النادى خلال الساعات المقبلة وقبل غلق باب الترشح مساء الأحد، وأشار إلى أنه يخوض أيضا الانتخابات على رأس قائمة، وأنه حاليا يعكف على إعداد برنامجه الانتخابى.

وتجرى الانتخابات على مستوى مقاعد مجلس الإدارة كاملة وعددها 17 مقعدا، هى: مقعد رئيس النادى، ومقعد عن المتقاعدين و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.