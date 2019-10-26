شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب محاميى الأردن: نؤكد تمسكنا بتواجد مقر اتحاد المحامين العرب فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مازن إرشادات، نقيب محامي الأردن، أن اتحاد المحامين العرب هو المنظمة العربية الوحيدة التى لم تخرج من مصر إثر اتفاقية كامب ديفيد إكراما لموقف نقابة المحامين فى ذات الوقت ،مؤكدا تمسكه بتواجد مقر اتحاد المحامين العرب فى مصر.

وأضاف "مازن"، خلال كلمة له فى الاجتماع الاستثنائى للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب: "نحن أمة عربية ننتصر لبعضنا نؤكد على أن الشعب العربى شعب واحد و جسم واحد وعندما نقول الجمهورية العربية السورية هى الجمهورية العربية المتحدة للإقليم الشمالى وأى اعتداء على سوريا هو اعتداء على كافة أرجاء الوطن العربى، سوريا هى نبض العروبة الذى نعتز به دايما ومصر هى قلب العروبة".

وكانت نقابة المحامين المصرية، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، وجهت الدعوة لانعقاد مكتب دائم استثنائي للاتحاد.

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يذكر أن سامح عاشور، أصدر يوم 10 أكتوبر الجاري، بيانا أعرب فيه عن استشعار نقابة المحامين المصرية، بل وكافة النقابات العربية واتحادهم، وجموع المحامين العرب، المهانة التي تعيشها الأمة العربية بعد أن استباحت القوات التركية الأراضي العربية السورية، واستباحت الشعب الأعزل فى الشمال تحت قصف الطيران والمدافع والصواريخ، وتحت تواطئ دولي مكشوف تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بل وبعض الأنظمة الإسلامية حتى روسيا وإيران سكتوا عن الإدانة.