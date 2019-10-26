شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا باخوم يترأس القداس بكنيسة العذراء مريم بقبة الهواء بشبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية كنيسة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بقبة الهواء بشبرا حيث ترأس صلاة القداس الالهي بالكنيسة، وشارك فى صلاة الذبيحة الإلهية كل من الأب يوسف أسعد راعي الكنيسة والأب مراد ابوسيف والأب أنطوان من الآباء اليسوعيين، والأب إيليا الكرملي

وقبل العظة رحب الأب يوسف أسعد راعي الكنيسة بالأنبا باخوم وبالآباء الكهنة وبالأخوات الراهبات وبالحضور وقدم التهنئة له بالسيامة الأسقفية ثم ألقى الأنبا باخوم كلمة العظة والتي بدأها بالتعبير عن سعادته بالتواجد وسط شعب الرعية اليوم، واستهل كلمته بعنوان "الإيمان" موضحاً إن تقدمة الصلوات وذبائح هي من علامات الايمان وليست الايمان في حد ذاته، وإنما الإيمان هو قدرة الله علي العمل في حياتي، معللا أن الله يطلب مننا أن نسلم له حياتتا، حتي إن طلب مننا أشياء غير منطقية مثلما طلب الله من إبراهيم أن يسلم ابنه إسحق ذبيحة له.

وختم كلمة العظة قائلاً: أننا جميعاً نستطيع أن نمتلك الإيمان بشرط أن نطلبه من الله، واختتم نيافته صلاة القداس الإلهي بمباركة جميع الحاضرين وإعطاء البركة الرسولية.

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وبعد نهاية القداس الإلهي قامت مجموعة حورس الكشفية بعزف المارش الكشفي ترحيباً به ثم التقى بالشعب في لقاء أبوي رعوي