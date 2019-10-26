شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا باخوم يترأس القداس بكنيسة العذراء مريم بقبة الهواء بشبرا والان مع تفاصيل الخبر
وقبل العظة رحب الأب يوسف أسعد راعي الكنيسة بالأنبا باخوم وبالآباء الكهنة وبالأخوات الراهبات وبالحضور وقدم التهنئة له بالسيامة الأسقفية ثم ألقى الأنبا باخوم كلمة العظة والتي بدأها بالتعبير عن سعادته بالتواجد وسط شعب الرعية اليوم، واستهل كلمته بعنوان "الإيمان" موضحاً إن تقدمة الصلوات وذبائح هي من علامات الايمان وليست الايمان في حد ذاته، وإنما الإيمان هو قدرة الله علي العمل في حياتي، معللا أن الله يطلب مننا أن نسلم له حياتتا، حتي إن طلب مننا أشياء غير منطقية مثلما طلب الله من إبراهيم أن يسلم ابنه إسحق ذبيحة له.
وختم كلمة العظة قائلاً: أننا جميعاً نستطيع أن نمتلك الإيمان بشرط أن نطلبه من الله، واختتم نيافته صلاة القداس الإلهي بمباركة جميع الحاضرين وإعطاء البركة الرسولية.
وبعد نهاية القداس الإلهي قامت مجموعة حورس الكشفية بعزف المارش الكشفي ترحيباً به ثم التقى بالشعب في لقاء أبوي رعوي
كانت هذه تفاصيل خبر الأنبا باخوم يترأس القداس بكنيسة العذراء مريم بقبة الهواء بشبرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.