شكرا لقرائتكم خبر عن حماية الشواطىء: رفع درجة الاستعداد فى المناطق الساحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة حماية الشواطىء، رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية بجميع المناطق الساحلية فى ضوء استمرار التقلبات فى نمط المناخ وما تسببه مخاطر على السواحل المصرية، حيث تم تكليف إدارات الهيئة فى المحافظات بالمتابعة المستمرة لجميع المناطق الحرجة على الشواطئ المصرية وخاصة أثناء النوات وارتفاع موج البحر مع الرياح الشديدة.

وأكد المهندس عاشور عبد الكريم رئيس هيئة حماية الشواطىء، أن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات اللازمة لرفع درجة الإستعداد القصوى على مستوى شواطئ الجمهورية وخاصة شواطئ البحر المتوسط بمختلف الادارات العامة للتنفيذ التابعة للهيئة خلال هذه الفترة الحرجة من كل عام وما يصاحبها من حدوث نوات شديدة وذلك من خلال غرف عمليات على مستوى الادارات العامة للتنفيذ تعمل على مدار 24 ساعة وتغطي شواطئ البحرين المتوسط والاحمر، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية بالمركز الرئيسى للهيئة للمتابعة والتواصل مع أجهزة الهيئة بكل إدارة لتلقي أي إشارة إن وجدت تخص أعمال الحماية، مع عمل التنسيق اللازم مع الاجهزة المعنية بالدولة بنطاق كل محافظة.

وأشار عبد الكريم إلى وجود تنسيق وتواصل أول بأول بين مديري العموم و رؤساء الإدارات المركزية بالهيئة مع المتابعة الجيدة والإبلاغ فوراً بأي ملاحظات او مشكلات ان وجدت، علاوة على وجود سيناريوهات تم وضعها بمعرفة ابناء الهيئة للتحرك الفورى والسريع للمعدات والأفراد بالتزامن مع حدوث أى طارئ .