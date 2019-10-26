شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاعات محدودة للكهرباء بكفر الشيخ و دمياط نتيجة سقوط الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد عسل، رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ، أن هناك انقطاعات محدودة بمحافظتى كفر الشيخ ودمياط نتيجة سقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق ، موكدا أن هذه الامطار حالت بين وصول فرق الصيانة لهذه المناطق بشكل سريع.

وأضاف عسل، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم إعادة التيار الكهربائي بالكامل بالمناطق الأخرى التابعة للشركة ، لافتا إلى أن هناك تنسيق تام بين شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء و بين المحليات لحل مشاكل الانقطاعات فى اسرع وقت ممكن.

وأشار رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، إلى أن أى انقطاعات تحدث حاليا هى خارجة عن إرادة قطاع الكهرباء و ناتجة عن سوء الأحوال الجوية ، مشيرا إلى أن فصل التيار الكهربائي يكون فى بعض الأحيان حفاظا على ارواح المواطنين.