شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاعات محدودة للكهرباء بكفر الشيخ و دمياط نتيجة سقوط الأمطار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد عسل، رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ، أن هناك انقطاعات محدودة بمحافظتى كفر الشيخ ودمياط نتيجة سقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق ، موكدا أن هذه الامطار حالت بين وصول فرق الصيانة لهذه المناطق بشكل سريع.
وأضاف عسل، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم إعادة التيار الكهربائي بالكامل بالمناطق الأخرى التابعة للشركة ، لافتا إلى أن هناك تنسيق تام بين شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء و بين المحليات لحل مشاكل الانقطاعات فى اسرع وقت ممكن.
وأشار رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، إلى أن أى انقطاعات تحدث حاليا هى خارجة عن إرادة قطاع الكهرباء و ناتجة عن سوء الأحوال الجوية ، مشيرا إلى أن فصل التيار الكهربائي يكون فى بعض الأحيان حفاظا على ارواح المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر انقطاعات محدودة للكهرباء بكفر الشيخ و دمياط نتيجة سقوط الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.