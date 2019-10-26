شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بمجلس نقابة "الصحفيين" يتقدم بمذكرة لحل مشاكل الصحفيين مع نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، اليوم السبت، بمذكرة لمجلس النقابة، يطالب فيها بحل مكلات الصحفيين مع رئيس نادي الزمالك فى حق صحفيين، ومنع أعضاء النادي من الدخول. وطالب فى المذكرة، إدراج الأمر ضمن جدول أعمال اجتماع المجلس المقبل لمناقشتها واتخاذ كل الإجراءات القانونية والنقابية، التي تحفظ حقوق الزملاء أعضاء الجمعية العمومية.

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