شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بمجلس نقابة "الصحفيين" يتقدم بمذكرة لحل مشاكل الصحفيين مع نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
وطالب فى المذكرة، إدراج الأمر ضمن جدول أعمال اجتماع المجلس المقبل لمناقشتها واتخاذ كل الإجراءات القانونية والنقابية، التي تحفظ حقوق الزملاء أعضاء الجمعية العمومية.
كانت هذه تفاصيل خبر عضو بمجلس نقابة "الصحفيين" يتقدم بمذكرة لحل مشاكل الصحفيين مع نادى الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.