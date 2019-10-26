شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يعقد لقاءه الجماهيرى الثانى فى المنيا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، غدا الأحد وحتى نهاية الاسبوع، لقاءه الجماهيرى الثانى للتوعية الأسرية والمجتمعية بمحافظة المنيا تحت عنوان: "الأسرة المصرية.. ثقافةٌ - تنشئةٌ - بناء".

يشارك بفعاليات اللقاء اللواء قاسم حسين محافظ المنيا والشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والعقيد وفقى سعد حسن المستشار العسكرى لمحافظة المنيا وممثلون عن الكنائس المصرية، بالإضافة إلى العديد من القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، ولفيف من أساتذة الجامعة والشخصيات العامة.

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ويأتى هـذا اللقاء ضمن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية لتأهيل المقبلين على الزواج، ونشر الوعى ودعم الترابط الأسري، والحد من ظاهرة الطلاق، والذى يشرف عليه وينظمه مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية.

وسيلقى الشيخ أسامة هاشم الحديدى المدير التنفيذى للمركز الكلمةَ الافتتاحية فى أول أيام اللقاء بديوان عام المحافظة - قاعة اللواء حسن حميدة.

وتستمر فاعليات اللقاء خلال أيامه فى عدد من التجمعات الشبابية والشعبية والطلابية للتوعية بأهمية استقرار الأسرة المصرية للحفاظ علىٰ بناء مجتمع آمن ومستقر.