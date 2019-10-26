شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور: ما حدث من اعتداء على سوريا جزء من مخطط كبير والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف سامح عاشور خلال كلمة له فى الاجتماع الاستثنائى للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب :" نحن أمام ضعف الجهد الرسمى العربى الاسلامى ليس الا أمامنا الا أن نستمسك بالجهد الشعبى ".
وكانت نقابة المحامين المصرية، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، وجهت الدعوة لانعقاد مكتب دائم استثنائي للاتحاد.
يذكر أن سامح عاشور، أصدر يوم 10 أكتوبر الجاري، بيانا أعرب فيه عن استشعار نقابة المحامين المصرية، بل وكافة النقابات العربية واتحادهم، وجموع المحامين العرب، المهانة التي تعيشها الأمة العربية بعد أن استباحت القوات التركية الأراضي العربية السورية، واستباحت الشعب الأعزل فى الشمال تحت قصف الطيران والمدافع والصواريخ، وتحت تواطئ دولي مكشوف تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بل وبعض الأنظمة الإسلامية حتى روسيا وإيران سكتوا عن الإدانة.
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