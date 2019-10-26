شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة 6 أكتوبر يشن حملات لإزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة والان مع تفاصيل الخبر
وقال المهندس شريف الشربيني فى بيان، أنه تم تنفيذ حملات على المحاور الرئيسية والحي الرابع والخامس، والحي الحادي عشر ومنطقة الحصري، وأسفرت الحملات عن ضبط عددٍ من المخالفات، وكذا التحفظ على بعض المعدات والمركبات المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأكد رئيس الجهاز استمرار الحملات تباعا بكافة أنحاء المدينة للقضاء على المظاهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، للقضاء على المظاهر العشوائية كافة.
كانت هذه تفاصيل خبر جهاز مدينة 6 أكتوبر يشن حملات لإزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.