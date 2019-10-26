شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع سيدة فى انهيار جزئى لعقار بالإسكندرية بسبب سقوط الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقيت سيدة مصرعها فى إنهيار جزئى لعقار بمنطقة الجمرك بالإسكندرية إثر الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها المحافظة فى الساعات الماضية. Advertisements وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا بانهيار جزئى لعقار وتم إبلاغ الحماية المدنية بالإسكندرية بالواقعة وانتقلت بسيارتها لموقع الحادث. وبالمعاينة تبين إنهيار سقف عقار على السيدة فى الطابق الثالث، تم نقل جثة السيدة المشرحة ووضع حواجز حديدية لمنع مرور المواطنين بجوار العقار.

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