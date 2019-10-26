شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر: توزيع 70 ألف قطعة ملابس على الفئات الأولى بالرعاية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق صندوق تحيا مصر حملة تجهيز العرائس الأولى بالرعاية ضمن مبادرة دكان الفرحة وتم تسليم 100 عروس من الفتيات الأولى بالرعاية لتجهيزات الزواج.

وقال تامر عبد الفتاح، القائم بأعمال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، إن الهدف من حملة تجهيز العرائس يأتى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية والحد من ظاهرة الغارمات التى تستدين لتجهيز بناتهن وأن الحملة إحدى مشروعات مبادرة دكان الفرحة التى أطلقها الصندوق إبريل الماضى لدعم الأسر وطلاب الجامعة الأولى بالرعاية عبر توفير ربع مليون قطعة ملابس جديدة فضلا عن تجهيز 500 عروس ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة.

وأضاف عبد الفتاح، أنه يتم توزيع الملابس الجديدة على مستحقيها من خلال إقامة معارض داخل الجامعات لتوزيعها على طلاب الجامعات ممن أعدت لهم دراسات حالة اجتماعية داخل الجامعة ليختار منها كل طالب 3 قطع من الملابس الجديد بكل معرض مجانا فضلا عن إقامة معارض داخل دور الأيتام وجمعيات رعاية أبناء السجينات وأنه تم توزيع نحو 70 ألف قطعة ملابس على مستحقيها منذ إطلاق المبادرة من خلال عدة معارض أقيمت فى جامعات الإسكندرية والمنيا وجنوب الوادى، بالإضافة إلى عدد من المعارض فى الجيزة والقاهرة والواحات البحرية لتوزيع الملابس على الأيتام والأسر الأولى بالرعاية.

وأشار القائم بأعمال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، إلى أن حملة تجهيز العرائس تتضمن توفير تجهيزات الزواج للفتيات وتشمل بوتاجاز وغسالة وثلاجة وسخان ومكواه ومروحة ومرتبة إسفنجية ومجموعة مستحضرات تجميل، لافتا إلى اختيار الفتيات المستحقة لتجهيزات الزواج خضع لعدة معايير أهمها بحث حالة يتضمن وفاة الوالدين أو إحدهما ومتوسط دخل الأسرة الشهرى وموقف عمل الفتاة من عدمه وجود فرد مريض أو من ذوى الاحتياجات بالأسرة سن الفتاه عدد أفراد الأسرة.

الجدير بالذكر أن محور عمل الدعم الاجتماعى فى صندوق تحيا مصر يتضمن عددا من المشروعات بجانب "دكان الفرحة" هدفها الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية ومنها: مبادرة بالهنا والشفا ومشروع الاستفادة من لحوم الهدى والأضاحى لتوفير الوجبات الغذائية لهذه الأسر فى القرى والنجوع، والتى استفاد منها أكثر من 6 ملايين أسرة حتى الآن.

كما يشتمل محور الدعم الاجتماعى أيضا مبادرة سجون بلا غارمين والتى نجحت فى فك كرب أكثر من 6 آلاف غارم وغارمة حتى الآن، فضلا عن برنامج حماية أطفال بلا مأوى والذى نجح فى حماية 16 ألف طفل حتى الآن سواء بإعادة دمجهم فى أسرهم مرة أخرى أو بتسكينهم فى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن والتى طورها الصندوق لتوفير ظروف معيشية كريمة لهؤلاء الأطفال.



احمد حلمى ومحمد حماقى



الدكتور على جمعة وحديث ودى مع الفنانة رجاء الجداوى



الفنان أحمد حلمى والفنانة لبلبة



الفنان احمد حلمى يشارك الفنان محمد حماقى الغناء فى حضور الفنانة رجاء الجداوى

Advertisements



الفنان محمد حماقى



الفنان محمد حماقى



الفنان محمد حماقى



الفنانة رجاء الجداوى خلال الاحفتال



الفنانة رجاء الجداوى خلال الحفل



الفنانة رجاء الجداوى



الفنانة كندة علوش ومصمم الازياء هانى البحيرى



الفنانة لبلبة



الفنانة وفاء عامر



المشاركين بالحفل



جانب من الحفل



حضور الدكتور على جمعة



حماقى يغنى



حماقى



عدد من الفنانين خلال الاحتفالية



غناء الفنان محمد حماقى



محمد حماقى