شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: تدمير 10 أوكار لصائدى الصقور والطيور البرية فى حملة بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت وزارة البيئة حملة تفتيشية موسعة بمنطقة جبل قطرانى بمحافظة الفيوم للتأكد من تنفيذ قانون البيئة والاتفاقيات الدولية المعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجى والطيور المهاجرة وذلك بالتعاون مع محميات الفيوم وشرطة البيئة والمسطحات.

وأكدت الوزارة فى بيان اليوم، أن الحملة أسفرت عن تدمير 10 أوكار لصائدى الصقور والطيور البرية، بالإضافة إلى الكثير من أدوات الصيد غير المشروعة وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفة.

وتهيب وزارة البيئة بالمواطنين بضرورة الحفاظ على الحياة البرية وحمايتها بتجنب الصيد غير المشروع لها لأهميتها بالنسبة لحياة الانسان والبيئة و لعدم التعرض للمسائلة القانونية بسبب مخالفة قانون البيئة .

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وتكثف وزارة البيئة خلال الفترة الحالية من جهودها لرفع الوعى البيئى لدى المواطنين بأهمية التنوع البيولوجي وأهمية مشاركة المواطنين فى حماية البيئة سواء من خلال الاتصال المباشر باللقاءات والندوات أو من خلال صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أو من خلال موقع الوزارة الإلكترونى.

وتدعو وزارة البيئة المواطنين في حالة الاستفسار عن أهمية الحياة البرية أو الإبلاغ عن محاولات الاتجار أو الصيد غير المشروع فى تلك الكائنات التواصل من خلال الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساء ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرًا أو على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.