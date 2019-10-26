شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا عالميا فى التصنيف الأمريكى US News والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت نتائج ترتيب الجامعات المصرية طبقًا للتصنيف الأمريكى يو اس نيوز US News لعام 2019 تقدم ترتيب جامعة القاهرة عالميًا من المركز 448 إلى 434 حيث تقدمت الجامعة 14 مركزًا عن العام السابق بينما تقدمت 81 مركزًا عن عام 2015 مع استمرار احتفاظها بالمرتبة الأولى على مستوى الجامعات المصرية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، إن جامعة القاهرة تقدمت فى 9 تصنيفات دولية خلال العامين الماضيين، موضحًا أن من أهم العوامل التى ساهمت فى تقدم الجامعة فى هذه التصنيفات، التحول إلى جامعة من الجيل الثالث، وعقد اتفاقيات وتحالفات مع الجامعات الكبرى المصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا، وزيادة حوافز ومكافآت النشر الدولي، وتطوير وإنشاء المعامل والمختبرات الجديدة.

كما أوضح رئيس الجامعة، أن من أهم العوامل التى ساهمت فى تحسين السمعة الدولية لجامعة القاهرة، إطلاق أكبر مشروع لتطوير العقل المصرى وفق قيم ومباديء الحداثة والعقلانية النقدية، وتطبيق مقررى التفكير النقدى وريادة الأعمال، وإصدار وثيقة التنوير وإنشاء مجلس الثقافة والتنوير، وطرح خطاب دينى جديد، والربط بين الإصلاح الدينى والتنمية الاقتصادية.

واستطاعت جامعة القاهرة خلال العامين الماضيين الاحتفاظ بالصدارة على الجامعات المصرية، والتقدم على جامعات عالمية كبيرة فى 9 تصنيفات، حيث تقدمت الجامعة لأول مرة فى تاريخها ضمن أفضل 301 إلى 400 جامعة عالميا فى تصنيف "شنغهاي" 2019، وأحرزت تقدمًا كبيرًا فى تصنيف كيو إس (QS) البريطانى للتخصصات عام 2019 بنسبة تقدم أكثر من 110%، كما احتلت المركز 341 عالميا، فى التصنيف الهولندى "ليدن Leiden" ونشرت 7406 بحوثًا دولية، منهم 5749 بحثا بالمشاركة مع الجامعات العالمية.

Advertisements

كما استطاعت جامعة القاهرة، تصدر الترتيب الأول على مستوى الجامعات المصرية فى التصنيف الإسبانى للجامعات ويبوميتركس Webometrics نسخة يوليو 2019، والوصول بالجامعة لتكون ضمن أفضل 300 جامعة فى التوظيف على مستوى العالم فى تصنيف QS البريطاني.

كما احتفظت الجامعة بصدارة الجامعات المصرية فى تصنيف (CWUR) لعام 2018 واحتلت المرتبة 452، كما تقدمت 14 مركزًا فى تصنيف Scimago الإسبانى للجامعات لعام 2019 محققة المركز الأول مصريًا.

واستطاعت مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة "JAR" تحقيق المركز الخامس عالميًا فى التخصصات البينية لعام 2019 بعد مجلتى Science و Nature ، وفقًا لتصنيف كلاريفيت الأمريكي، وأصدرت الجامعة أول مجلة بحثية دولية فى الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية.

يشار إلى أن تصنيف US-News الأمريكى يستند على عدة معايير تركز فى الأساس على النجاح الأكاديمى للجامعات، بما فى ذلك السمعة المحلية والعالمية، والبحوث المنشورة بكل عام واثرها، والتعاون الدولي، ومنح درجة الدكتوراه.