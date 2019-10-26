شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعلن حظر التجوال بعدد من مناطق شمال سيناء اعتبارا من غدا الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بحظر التجوال فى شمال سيناء فى المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية. وتضمن القرار أن تكون توقيتات حظر التجوال من السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى، عدا مدينة العريش والطريق الدولى من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم. Advertisements ويعمل بالقرار اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد 27 أكتوبر الجارى وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ بموجب قرار رئيس الجمهورية.

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