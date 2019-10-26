شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعلن حظر التجوال بعدد من مناطق شمال سيناء اعتبارا من غدا الأحد والان مع تفاصيل الخبر
وتضمن القرار أن تكون توقيتات حظر التجوال من السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى، عدا مدينة العريش والطريق الدولى من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم.
ويعمل بالقرار اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد 27 أكتوبر الجارى وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ بموجب قرار رئيس الجمهورية.
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