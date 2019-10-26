شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر الجارى. Advertisements نشر القرار في الجريدة الرسمية، وفقاً للدستور، وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء.

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